Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

10.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütü tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütü tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen alçakça saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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