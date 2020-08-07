Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek Açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı paylaştı. Oktay, sosyal medya hesabından, ?#BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle paylaştığı mesajında şunları kaydetti: "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere ?inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.?" Kaynak: AA