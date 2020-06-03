Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Çin'de başlayan bir süreci biz Türkiye olarak gördük" Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. (6) Kaynak: AA