Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bu ülke 4 yılda her ne yaptı ise o günkü şehitlerimizin kanına...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bu ülke 4 yılda her ne yaptı ise o günkü şehitlerimizin kanına...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dört yılda çok şeyler başardık hamdolsun. Bu ülke 4 yılda her ne yaptı ise o günkü (15 Temmuz) şehitlerimizin kanına borçluyuz. Gazilerimizin kanına borçluyuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
16.07.2020 03:31 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dört yılda çok şeyler başardık hamdolsun. Bu ülke 4 yılda her ne yaptı ise o günkü (15 Temmuz) şehitlerimizin kanına borçluyuz. Gazilerimizin kanına borçluyuz." dedi.

Oktay, kızı Fatma Zehra Oktay ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kızılay'da demokrasi nöbeti tutan vatandaşları ziyaret ederek gazilerle bir süre sohbet etti.

15 Temmuz gecesinde milletin darbecilere karşı gösterdiği kararlılığa dikkati çeken Oktay, söz konusu vatan olduğunda sağına soluna bakmadan ileriye atılıp tankların altına yatan ve kendisine doğrultulan her türlü silaha karşı dimdik duran milletin, kararlılığını bugün de devam ettirdiğini dile getirdi.

Milletin, darbe girişiminde rol alanlar için "asker elbisesi giymiş teröristler" diye haykırdığını anımsatan Oktay, şöyle devam etti:

"Bu gece 'Ben ölüme razıyım yeter ki vatanıma bir şey olmasın. Ben liderimle birlikteyim. Cumhurbaşkanımın arkasındayım. Bu milletin ve bu ülkenin sonuna kadar, son nefesime kadar, ben düşmeden bu bayrak düşmez.' diyen gazilerimizle birlikteyiz. Şehit ailelerimizle birlikteyiz ve siz değerli demokrasi nöbetinde duran kardeşlerimizle birlikteyiz. O gece de aynı kararlılığı gösterdiniz. Hepinizden Allah razı olsun."

Vatandaşların "Dik dur eğilme, bu millet seninle." sloganlarına karşılık veren Oktay, şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın dik durmadığına şahit olan var mı aranızda? Siz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte olduğunuz sürece liderinizin, Cumhurbaşkanımızın dünyaya meydan okuduğunu, dimdik durduğunu görüyorsunuz. Bizler de ekibi olarak hep birlikte Cumhurbaşkanımızla birlikte onun yükünü almaya çalışıyoruz. 4 yılda çok şeyler başardık hamdolsun. Bu ülke 4 yılda her ne yaptı ise o günkü şehitlerimizin kanına borçluyuz. Siz gazilerimizin kanına borçluyuz."

Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Oktay, gazilere de şükranlarını ifade etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından karşılanan Oktay, demokrasi nöbetindeki vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Manşet

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