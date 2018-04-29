Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne Doğru

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, milletvekili aday adaylığı başvurularının 2 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.



Taş, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı için başvuru süresinin, AK Parti Genel Merkezinin kararıyla uzatıldığını ifade etti.

Başvuru sürecine ilişkin bilgi veren Taş, şunları kaydetti:

"Milletvekili Genel Seçimi, milletvekilliği aday adaylığı başvurularımız genel merkezimizin kararı ile 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatılmıştır. 25 Nisan 2018 Çarşamba günü başlayan başvuru süresi boyunca 100'ün üzerinde aday adayımızın başvurusunu aldık. Önümüzdeki günlerde partimize başvurular devam edecektir. Tüm adaylarımızın listesini çarşamba günü açıklayacağız."