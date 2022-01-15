Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Genel Başkanı, kamu kurumlarına mafyavari baskınlar düzenleyerek, kamu görevlilerini alenen tehdit ederek devleti felç etmek için canhıraş bir gayret gösteriyor.

AYDIN (AA) - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Genel Başkanı, kamu kurumlarına mafyavari baskınlar düzenleyerek, kamu görevlilerini alenen tehdit ederek devleti felç etmek için canhıraş bir gayret gösteriyor." dedi.

Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti'de siyaset yapan herkesin eski başbakanlardan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarına kurulan tuzakları çok iyi öğrenmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, o karanlık günler ne kadar iyi bilinirse bugün CHP'nin yürüttüğü "kirli siyasetin" dinamiklerinin de o derece iyi anlaşılacağını söyledi.

Erdoğan, "Tarih kitaplarına ve gazete arşivlerine şöyle bir bakarsak aslında 60 yılda garp cephesinde değişen hiçbir şeyin olmadığını daha iyi görürüz." diye konuştu.

Menderes, eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a yönelik iftiraları hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"CHP'li siyasetçiler 27 Mayıs öncesinde sizlere çok tanıdık gelen bunlar gibi yüzlerce iftirayı, yüzlerce yalanı adeta milletin üstüne boca ettiler. Ne Menderes'in vatan topraklarını satması söz konusuydu ne sözü edilen siyasetçilerin hesabında öyle bir para vardı ne altın kaplama araba mevcuttu ne öğrenciler öldürülüp kıyma makinalarına atılmıştı. Bunların hepsi, bugün olduğu gibi CHP'nin kuyruklu yalanlarından, utanç verici iftiralarından ibaretti. Biliyorsunuz bunların düsturu, mümkün olan en büyük yalanı söylemek, bunu sürekli tekrar etmek üzerine kuruludur. Nitekim bu dönemde CHP'li siyasetçiler ve onlardan aşağı kalmayan basın yayın organları her gün iğrenç ithamlarla Menderes'i yıpratmaya, milletin gözünde itibarsız hale getirmeye çalışmıştır. Dönemin CHP Genel Başkanı, kamu görevlileri üzerinden baskı kurarak devleti işlemez, hizmet veremez hale getirmek istemiştir."

"Her şey değişti ancak CHP'nin siyaset tarzı hiç değişmedi"

Dünyanın, Türkiye'nin ve her şeyin değiştiğini ancak CHP'nin siyaset tarzının hiç değişmediğini vurgulayan Erdoğan, bu bayat senaryonun farklı oyuncular vasıtasıyla hala sahnelenmek istendiğini dile getirdi.

Erdoğan, 1960 darbesine giden yolun taşlarını döşeyen CHP'nin, bugün de Türkiye'nin siyasi iklimini zehirlemeye ve insanları kutuplaştırmaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bizzat CHP Genel Başkanı, kamu kurumlarına mafyavari baskınlar düzenleyerek, kamu görevlilerini alenen tehdit ederek devleti felç etmek için canhıraş bir gayret gösteriyor. Siyasette kaybettiklerini gördükçe tehdit çıtasını biraz daha yükseğe çıkartarak milletimizi sindirebileceklerini sanıyorlar? Sağa sola sürekli saldırarak, insanımızı rencide ederek, milletin inanç değerlerini hedef alarak başarısızlıklarını örtmenin hesabını yapıyorlar. Ancak tüm bu dolapları çevirirken milletimizin, ülkemizin artık değiştiğini, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını bir türlü hesap edemiyorlar."

"Milletin halka rağmen halkçılığa izin vermeyeceğini kavrayamıyorlar"

Milletin basiret ve feraset ile CHP'nin oynadığı oyunu gördüğünü, derin hafızasına tüm olup biteni nakşettiğini kaydeden Erdoğan, CHP'nin bir türlü bunu idrak edemediğini ifade etti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz destanı ile beraber Türkiye'de artık demokrasi dışı tüm yol ve yöntemlerin kapandığını göremiyorlar. Bu milletin bir daha asla vandallığa, şiddete, teröre, vesayete, faşizme, halka rağmen halkçılığa izin vermeyeceğini kavrayamıyorlar. Güya siyaset yapıyorlar fakat Türk siyasetini okumaktan bile acizler. Güya milletvekilliği sıfatını taşıyorlar ama bu milletin hassasiyetlerini, bu milletin sabır sınırlarını göremeyecek kadar millete yabancılar. Popülizm yaparak, tutamayacakları sözleri vererek, halka açıkça yalan söyleyerek iktidar kapısını aralayacaklarını zannediyorlar."

"Çiftçiye elektrik vaadinizi hemen şimdi gerçekleştirin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dindar nesil dedikçe CHP'nin kudurduğunu ve çıldırdığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Öyle ki artık dilleri ile akılları arasındaki bağ tamamen kopmuş durumda. Daha yönettikleri belediyelerde vatandaş temel hizmetleri bile alamazken şimdi çıkmışlar, çiftçiye elektriği bedava vermekten bahsediyorlar. Biz de Bay Kemal ve yoldaşlarına diyoruz ki 'Halep oradaysa arşın da burada. Madem böyle bir vaadiniz var, gelin bu çılgın projenizi şu an yönettiğiniz büyükşehir belediyelerinde hemen başlatın. Şayet sözünüzde samimiyseniz gelin ücretsiz elektriği benim Aydınlı çiftçi kardeşlerime verin. Aydın çiftçi şehri, hadi ver benim Aydınlı çiftçi kardeşime. Bugün Belediye Başkanı hanımefendiye, 'Elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı?' dedim. CHP'ye gönül veren kardeşlerime söyleyin. İpe un sermeyin, 2024'ü de beklemeyin. Gelin bu vaadinizi hemen şimdi gerçekleştirin. Elinizden tutan mı var? Size engel olan mı var? Hadi yapsanıza, hadi verin bakalım bedava. Benim çiftçime elektriği ücretsiz olarak verin bakalım. Bunun hesabını sorun onlara. Yapamazlar, veremezler. Meydanlarda söyledikleri diğer tüm 'namus sözleri' gibi bunu da hayata geçiremezler."

(Sürecek)