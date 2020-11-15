Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin adil bir şekilde yer alamadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez....
15.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin adil bir şekilde yer alamadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin adil bir şekilde yer alamadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı