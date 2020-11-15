Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin adil bir şekilde yer alamadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin adil bir şekilde yer alamadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız" dedi.