Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım -Ekrem İmamoğlu ortak yayını için, "Sadece İstanbul değil tüm Türkiye'nin tartışmayı izleme imkanı olacak. Halkımız, İstanbul'u yönetici yönetebilir. O akşamki müzakereden sonra değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum. Kırılma noktası olan Pazar günü son haftaya da ciddi ışık verecektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA