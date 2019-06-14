Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım -Ekrem İmamoğlu ortak yayını için, "Sadece...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım -Ekrem İmamoğlu ortak yayını için, "Sadece İstanbul değil tüm Türkiye'nin tartışmayı izleme imkanı olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım -Ekrem İmamoğlu ortak yayını için, "Sadece İstanbul değil tüm Türkiye'nin tartışmayı izleme imkanı olacak. Halkımız, İstanbul'u yönetici yönetebilir. O akşamki müzakereden sonra değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum. Kırılma noktası olan Pazar günü son haftaya da ciddi ışık verecektir" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü o bir haftaya da ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum"