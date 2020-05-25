Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllarca sağlık alanında yaptığımız yatırımları eleştirenlerin ne kadar içi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllarca sağlık alanında yaptığımız yatırımları eleştirenlerin ne kadar içi boş siyaset yaptıkları, son 2,5 ayda yaşananlarla ortaya çıkmıştır.
25.05.2020 17:23 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllarca sağlık alanında yaptığımız yatırımları eleştirenlerin ne kadar içi boş siyaset yaptıkları, son 2,5 ayda yaşananlarla ortaya çıkmıştır."
Kaynak: AA