Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi sona erdi

Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sona erdi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sona erdi.

Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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