Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık personeline destek vermesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.
20.03.2020 22:31 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık personeline destek vermesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.
Kaynak: AA