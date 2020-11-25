Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin desteği sayesinde Azerbaycan toprağı olan Karabağ'daki Ermeni işgali sona ermiş, kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk...
25.11.2020 12:19 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin desteği sayesinde Azerbaycan toprağı olan Karabağ'daki Ermeni işgali sona ermiş, kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin desteği sayesinde Azerbaycan toprağı olan Karabağ'daki Ermeni işgali sona ermiş, kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay