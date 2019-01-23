Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya Arasında Yoğun Bir İşbirliği Olduğunu Belirterek...

IHAAW205803-SIY/23-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında yoğun bir işbirliği olduğunu belirterek "Özellikle Suriye'deki durumu ele alma imkanı bulduk. İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeleri gözden geçirdik. ABD'nin çekilmesi üzerine bölgedeki gelişmeleri gözden geçirdik. ABD'nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin istismar edeceği bir boşluğun oluşmaması gerektiğini görüştük." dedi. 23.01.2019 20: 58: 03 TSI

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Kaynak: İHA