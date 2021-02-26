Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kültür sanat hayatının önemli mekânlarından biri olan tarihi Atlas Sineması'nın yeniden açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;

Türk sineması deyince akla Yeşilçam gelir. Atlas Sineması da adı Yeşilçam'da çekilen filmlerle bir devrin sembolü olan ve hepimizin gönlünde taht kuran ustalarla özdeşleşmiş bir mekandır. Aynı zamanda Sultan Abdülaziz döneminde 1870'lerde şu tarihi binasıyla da İstanbul'un en güzel mimari eserlerinden biridir.

"ÜLKEMİZE REZERVASYONLARDA ADETA PATLAMA YAŞANIYOR"

1948 yılından beri İstanbullulara hizmet veren Atlas Sineması'nı aslına uygun şekilde her şeyiyle yeniledik. Artık bu sinemada gala ve prömiyer gösterimleri dahil sinema sanatının en nadide eserleri seyircisiyle buluşabilecek. Tarihi geçmişi ve modern altyapısıyla Atlas Sineması aynı zamanda yaşayan bir müze de olacak. Ülkemiz sinemasının kazandığı tüm önemli ulusal ve uluslararası ödüller de burada sergilenecek. Kültür ve sanat alanında sahip olduğumuz köklü birimi vatandaşlarımızın yanında tüm insanlığa sunmak en baştaki görevlerimizden biri. Her ne kadar salgın sebebiyle misafir ettiğimiz turist sayısında düşüş olsa da normalleşmeye birlikte çok daha yüksek sayılara ulaşacağımız biliyoruz. Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde ülkemize rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor.

Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Tarihi Atlas Sineması açılışına katıldı

"İSTANBUL'UN 100 MİLYON TURİST AĞIRLAMA POTANSİYELİ VAR"

İstanbul hep olduğu gibi bugün de en büyük turizm, kültür ve sanat değerimizdir. Bu güzel şehri hala hakkıyla değerlendiremediğimizi düşünüyorum bir İstanbullu olarak. İnsani zenginlikleri, kültür ve sanat iklimi bakımından İstanbul ile kıyaslanamayacak yerler çok yüksek rakamlarda turist çekiyor. Bu tabloya baktığımızda İstanbul'un tek başına 100 milyonluk bir turist ağırlama potansiyelini barındırdığını söyleyebiliriz. Son 18 yılda bu doğrultuda ülkemize önemli yatırımlar yaptık. Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerleri 858'den 4 bin 139'a, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık. Bu etkinliklere katılan izleyici sayısı da 114 milyonu buldu.

"TAKSİM CAMİİ'Nİ ÖNÜMÜZDEKİ YILA YETİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Beyoğlu Kültür Yolu sinemamız yanında Galata Port, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanes, Narmanlı Han, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, AKM'yi de içeren dev bir projedir. Ben artık Atatürk Kültür Merkezi demiyorum çünkü biz orayı bir opera binası olarak hazırlamış durumdayız. Bu yıl sonunda açmayı planladığımız AKM'yi salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın geç ortasında hizmete sunacağız.

Taksim Camii'ni önümüzdeki Ramazan ayına yetiştirmek istiyoruz. Burası da sergi, ibadethanesiyle bir kültür sanat merkezi olarak faaliyetini sürdürecektir. Bugün Emek Sineması şehrimizin kültür sanat faaliyetlerinin en önemli adreslerinden biridir. Mehmet Akif Ersoy'un son günlerini yaşadığı Mısır Apartmanı'nı müzeye dönüştürüyoruz. İnşallah bu müzeyi 12 Mart'ta hizmete açıyoruz.

Narmanlı Han, İstiklal Tüneli'nin girişinde 1831 yılından beri nice ismi ağırlamış, bölgemiz sembol yapılarından birisidir. Geçtiğimiz Haziran ayında kapılarını açan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi bünyesindeki tiyatro salonları ve birimleriyle İstanbul'un sanat damarlarından biridir.

Galata Mevlevihane'si 1491 yılından beri tasavvuf dünyamıza ışık tutan, kültür ve edebiyat alanında pek çok kimseye ev sahipliği yapan bir yerdir. Bu mekanın şehrimize kattığı değeri tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. İstanbul siluetinin ayrılmaz parçası olan Galata Kulesi de restore edilerek yeniden şehrimize kazandırdığımız eserler arasında yer alıyor.

"NİSAN AYINDAN İTİBAREN GALATAPORT'UN FAALİYETE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Galataport tamamlandığında İstanbul'un kültür sanat hayatına ve turizmine çok büyük katkılar sunacak bir atılımdır. Turizm gemilerin yanaşacağı bir yer haline gelecektir. Galataport 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist, 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeli ile dünya çapında bir projedir.

Tarihi Tophane Saat Kulesi yıl boyunca pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacaktır. Bunları heyecanla anlatırken bir derdim var. Bu mekân benim doğup büyüdüğüm mekân. Bir Beyoğlu çocuğu olarak burada doğdum, büyüdüm ve yetiştim. Dolayısıyla heyecan biraz da buradan geliyor.

Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Sadece bu yıl 350 bin yolcu taşıyan 200 gemi Galataport'a demirlemek için rezervasyon yaptırmıştır. Önümüzdeki yıl bu ilginin beş katına çıkacağına inanıyor ve görüyorum.

Şehrimizin hala geliştirilmeyi bekleyen nice güzelliklerini de yeni projelerle hizmete alarak İstanbul ve Türkiye için belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşacağız. Yapılacak daha çok işimiz olduğunu görüyorum. Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi ne kadar iyi korur ve geliştirirsek millet olarak o kadar çok kazanırız.

İnşallah önümüzdeki dönemde kültür meselesini önceliklerimizin en başına alarak maddi altyapı atılımlarını güçlü bir içerikle tahkim edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi'nin hayırlı olmasını diliyorum."