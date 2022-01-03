Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TL ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün yukarıya taşıyoruz. - Haberler Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TL ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün yukarıya taşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TL ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün yukarıya taşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TL ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün yukarıya taşıyoruz. TL deyip geçmeyin bizim paramız çok önemli. Paramız belirleyici olacak, endişe etmeyin, 2021 yılı itibariyle 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi milli parayla gerçekleştirdik. TL ile yaptığımız dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaştı." - İSTANBUL

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