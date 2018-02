Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tika Bugüne Kadar Gabmiya'da Birçok Projeyi Hayata Geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TİKA bugüne kadar Gabmiya'da birçok projeyi hayata geçirdi. İnşallah ofisin faaliyete geçmesi ile bu desteklerimiz daha da artacak"

"Gambiya Afrika Kıtası'nda FETÖ Okullarını kapatan ilk ülkedir. Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı sadece Türkiye için değil, varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Afrikalı dostlarımız örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır"

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow: "Türkiye büyük bir ülke. Derler ki 'bazıları büyük doğar', tarihin de teyit ettiği Türkiye, birinci günden itibaren büyük doğmuş bir ülkedir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "Afrikalı dostlarımız örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Afrika ülkelerinin FETÖ'ya karşı erken tedbir almalarının kendileri ve gelecekleri için iyi olacağını söyledi.

Ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında eğitim alanında varılan anlaşma imzalandı.

"TİKA bugüne kadar Gabmiya'da birçok projeyi hayata geçirdi"

Konuk Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için irade koyulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerde bir çok konuya girme imkanımız oldu. İkili ilişkileri değerlendirme imkanımız oldu. Bölgesel konuları değerlendirme fırsatını bulduk. İkili ilişkilerimizi farklı bir şekilde geliştirme istikametinde irademizi ortaya koyduk. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ahdi alt yapısını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki dönemde bu zeminin bize verdiği imkanları değerlendireceğiz" diye konuştu.

TİKA tarafından Banjul'da açılacak ofise büyük önem verdiklerini söyleyen Erdoğan, "TİKA bugüne kadar Gabmiya'da birçok projeyi hayata geçirdi. İnşallah ofisin faaliyete geçmesi ile bu desteklerimiz daha da artacak. Gambiya'nın en önemli ihtiyaçlarından olan nitelikli insan kaynağı noktasında da kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. Her yıl onlarca genç Gambiyalı Türkiye bursları ile ülkemizde eğitim alıyor. Halihazırda 120 Gabiyalı öğrenci tarım, mühendislik, ziraat, tıp, ekonomi ve eğitim gibi alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim görüyor. Türk özel sektörünü Gambiya ile karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması için teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Birçok ülkede FETÖ okulları Maarif Vakfı tarafından devralınıyor"

Gabiya'nın FETÖ ile mücadeleye en kararlı desteği veren ülkelerden olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gambiya Afrika Kıtası'nda FETÖ Okullarını kapatan ilk ülkedir. Gambiya hükümeti ve halkına bir kez de sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı sadece Türkiye için değil, varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Afrikalı dostlarımız örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır. Birçok ülkede FETÖ okulları Maarif Vakfı tarafından devralınıyor. Banjul'da da 2017 yılı Eylül ayında Türk Maarif Vakfı İlköğretim Okulu faaliyete geçti. Az önce de iki ülke arasında eğitim alanında işbirliği anlaşmasını imzaladık" ifadelerini kullandı.

"Afrika ortaklık politikamızı çerçevesinde Kıta genelindeki hadiseleri yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulunun Erdoğan, 2005 yılından itibaren Afrika ile olan ilişkilerin giderek güçlendiğini söyledi. Erdoğan, "12 büyükelçiliğe sahip olduğumuz Afrika'da şuanda 41 büyükelçiliğimizin olduğunu düşünürsek bunun süratle tüm Afrika ülkelerine sirayet ettiğini göreceğiz. Türkiye birçok uluslararası platformda Afrika'nın sesi oluyor. İnsani yardımların yanında Afrika ülkelerine kapasite inşası ve sosyal kalkınma projelerle de destek veriyoruz. Afrika ortaklık politikamızın temel ilkesi, Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler üretilmesidir. Kıta ülkelerine yönelik sergilenen kibirli, müdahaleci tavırları asla tasvip etmiyoruz. Ekonomik ilişkiler bağlamında ise yeni bağımlılık modellerinin oluşturulmasına sıcak bakmıyoruz. Kıta ile işbirliğimizin önü karşılıklı saygı, eşit ortaklık, adalet ve kazan kazan anlayışıdır. Bunun dışındaki yaklaşımların bizim nazarımızda karşılığı yoktur. Gelecek yüzyıl Afrika'nın olacaktır. Ülkemiz bu vizyon ile Afrika ülkeleri ile işbirliğini ileriye taşımakta kararlıdır. Nitekim önümüzdeki aybaşında yapacağımız Batı Afrika ziyareti bu irademizin en güçlü nişanesi olacaktır. İslam ülkelerinin ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde Gambiya, halef selef olacağımız İİT'de dönem başkanlığını bizden sonra üstlenecek. Biz emaneti emin ellere teslim edeceğimiz için memnuniyet duyuyoruz. Kendilerine her türlü yardım ve desteği sunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bu ülkenin zengin ve etkileyici bir tarihi var"

Türkiye'ye övgüler yağdıran Konuk Cumhurbaşkanı Barrow, "Türkiye büyük bir ülke. Derler ki 'bazıları büyük doğar', tarihin de teyit ettiği Türkiye, birinci günden itibaren büyük doğmuş bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı, biliyorum ülkeniz bir çok ödül kazandı. Avrupa Kültür Başkenti oldu İstanbul, temiz denizlerden dolayı birçok mavi bayrak ödülü aldı. Türkiye aslında bilgi ve güzelliği birleştiren bir ülke olarak büyük bir ödül kazanmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanı, ülkeniz tüm dünyada çok önemli. Bu ülkenin zengin ve etkileyici bir tarihi var. Birçok ilkin ülkesi. Gelişmiş mimarisi olan şehir 10 bin yıl önce burada kurulmuş. Sizi temin edebilirim ki o zamanlarda dünyanın büyük bir çoğunluğu hala ya uykudaydı ya da uyanmak üzereydi. İlk uluslararası anlaşma burada imzalandı Mısırlılarla Hititliler arasında. Her zaman diplomasinin ön cephelerinde yer almış bir ülkesiniz. Hristiyanları ve Yahudileri ilk kabul eden ülke olmuştur Türkiye. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda mevzuat çıkaran ve hatta batıdan yıllarca bunu yapan ülkesiniz. Türkiye aynı zamanda iki kıtada bulunan ilk ve tek ülke. Şunu biliyoruz ki, efsanevi kişiler yetiştirmiş bir ülke burası. Büyük Osmanlı İmparatorluğunun padişahı Kanuni Sultan Süleyman gibi. Aynı zamanda benim kampanyamın sloganına ilham vermiş bir ülke burası. Her zaman iyi bir örnek, iyi bir ilham kaynağı olmuştur dünyaya bu ülke" diye konuştu.