Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti CENEVRE - Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti.
16.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti CENEVRE - Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti.
Kaynak: AA