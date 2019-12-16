Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti CENEVRE - Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti.

16.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı , Başbakanı Hayri'yi kabul etti - Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi kabul etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri'yi kabul etti
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