Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sırbistan'la ticaret hacmi) Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sırbistan'la ticaret hacmi) Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sırbistan'la ticaret hacmi) Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık.
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sırbistan'la ticaret hacmi) Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Sırbistan'la ticaret hacmi) Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır"

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, dolar, Politika, Haber

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