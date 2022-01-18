Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sırbistan'la ticaret hacmi) Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Sırbistan'la ticaret hacmi) Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır"