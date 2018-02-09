Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanını kabul etti ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Karamollaoğlu, AK Parti'ye gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından karşılandı.