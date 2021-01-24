Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü.