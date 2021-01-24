Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü

24.01.2021 00:31 | Son Güncelleme: 24.01.2021 00:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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