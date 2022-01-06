Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Muharip Uçağımızı 2023 yılında bütün dünyaya göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ Tesisleri Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayiinin önemine değinen Erdoğan, Savunma sanayiimiz özel bir yere sahiptir. Önceki dönemlerde maalesef dışa bağımlı hale getirilmiştir. 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı bu yıl 750'yi geçti. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. İHA ve SİHA üretiminde ise ilk 3 ülke arasındayız. Savunma sanayii projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar dolara yükselmiştir." dedi.

"MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZ 2029'DA GÖKLERDEKİ YERİNİ ALACAK"

Milli muharip uçağı için tarih veren Erdoğan, "Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız. Yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçiriyoruz. Artık her alanda varız. Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz. Özellikle ilk uçuşunu fazla geciktirmeden en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım devam ediyor. 2025'de ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan milli muharip uçağımız test süreçlerinin ardından Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır. Ağır sınıf taarruz helikopteri projemiz devam ediyor. İlk özgün helikopterimiz Gökbey'i de bu yıl teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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