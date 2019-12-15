Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir.

15.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından 'ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir."

Kaynak: AA
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