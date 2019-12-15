15.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir."

Kaynak: AA