Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne Canlı Bağlantı ile Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz, ülkemizin önünde ne kadar büyük fırsatlar bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz, ülkemizin önünde ne kadar büyük fırsatlar bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılarak bir konuşma yaptı.

"Kilis bir daha susuzluk çekmeyecek"

Konuşmasına, Yukarı Afrin Barajı'nın ve burada toplanan suyu şehre iletecek isale hattının Kilis'e hayırlı olmasını temenni ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 38 milyon metreküplük su biriktirme hacmi olan barajımız ülkemizin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğu şu dönemde, gerçekten hayati bir yatırım olarak hizmete girmiştir. Şehrimize yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 43 kilometrelik isale hattının da tamamlanmasıyla, artık Kilis'in bu sorunu tamamen çözülmüştür. Afrin'in, Azez'in, Dabık'ın, Halep'in, Bab'ın, Münbiç'in kardeşi Kilis, hem kendi vatandaşlarımızla hem de nüfusundan daha fazla sayıdaki misafirleriyle, inşallah bir daha susuzluk çekmeyecektir" diye ekledi. Yatırım tutarı toplamda 500 milyonu bulan barajın ve isale hattının ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla kalmadık, Kilis'e modern bir arıtma tesisinin yapımına da başladık. İnşallah bu yıl arıtma tesisi de tamamlandığında, Kilisli kardeşlerimiz hem yeterli hem de tertemiz içme suyuna kavuşmuş olacaktır. Ayrıca geçtiğimiz 19 yılda Kilis'e altı içme suyu tesisi, iki baraj, üç gölet, beş sulama tesisi, dokuz taşkın koruma tesisi kazandırdık" açıklamasında bulundu.

"Sulama yatırımlarında katetmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz"

"Milletimizin huzuruna neredeyse her gün yeni bir yatırımla çıktığımız sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, dünyayla birlikte ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanıyor" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Bunun yolu da suyu barajlar vasıtasıyla biriktirerek ihtiyaç duyulduğu yerlerde ve vakitlerde kullanmaktan geçiyor. İşte bu amaçla, son 19 yılda 276 milyar liralık yatırımla, 600 baraj, 423 gölet, 590 hidroelektrik santrali, bin 457 sulama tesisi, 262 içme suyu tesisi, 21 atık su tesisi inşa ettik. Böylece toplamda 45 milyar metreküplük bir su depolama hacmine sahip olduk. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla hayata geçirdiğimiz bu yatırımlar olmasaydı, Allah göstermesin, çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik. "

18 milyon nüfusa 1, 8 milyar metreküp su teminini sağlayacak 90 adet içme suyu projesiyle ilgili yatırımların sürmekte olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem topraklarımızın veriminin artırılması hem yerleşim yerlerimizdeki içme suyu ihtiyacının karşılanması için önümüze çıkan zorlukların hepsinin üstesinden gelerek ülkemizi önemli bir seviyeye getirdik. Özellikle sulama yatırımlarında hala katetmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Ancak şu ana kadar kurduğumuz altyapının ehemmiyetinin de farkındayız. İnşallah, özellikle GAP bölgemizdeki sulama yatırımlarını akılcı bir proje yönetimiyle hızlı bir şekilde tamamlayarak yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız. Ülkemizin en büyük avantajı, bu konularda iyi yetişmiş, bilgili, ehliyet sahibi insan kaynağına sahip olmasıdır. Dünyanın, her alanda olduğu gibi, su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız" açıklamasında bulundu.

"Ülkemizi kalkındırmak için çok daha fazla çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlığın yaradılıştan beri temel ihtiyaçları olan gıda, barınma, güvenlik gibi başlıkları biz de hizmet siyasetimizin esasları olarak belirledik. Tarım sektörüne verdiğimiz destekleri sürekli artırarak sadece kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadık, ülkemizi önemli bir gıda ihracatçısı haline getirdik. Ülkemizdeki konutların üçte ikisinden fazlasına denk gelen 12 milyon konut bizim dönemimizde inşa edilmiştir. Bunların 1 milyonu da doğrudan TOKİ tarafından yapılmıştır" dedi. Verilen kararlı mücadeleyle, Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasiyi, hukuku, hak ve özgürlükleri geliştirme gayretimizi, şimdi yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırmaya hazırlanıyoruz. Sadece bu başlıklarda bile ülkemizin nereden nereye geldiğini vicdan ve insaf sahibi herkes kabul edecektir. 'Hizmet eden izzet bulur' anlayışıyla, 81 vilayetimizin tamamına sürekli yeni eserler kazandırarak ülkemizi kalkındırmak için çok daha fazla çalışacağız" diye konuştu.

"Salgın döneminde sağlık altyapımızın önemine hep birlikte şahit olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ne derece kritik olduğu, Türkiye 2023 hedeflerine yaklaştıkça daha iyi anlaşılmaktadır. Mesela, salgın döneminde sağlık altyapımızın önemine hep birlikte şahit olduk. İnşa ettiğimiz barajların, sulama ve içme suyu tesislerinin önemini de, iklim değişiklerinin etkisi arttıkça beraberce yaşayıp göreceğiz. Gelişmiş ülkelerin dahi en küçük bir kriz durumunda siyasi ve ekonomik olarak nasıl faşizan yöntemlere başvurduğunu hep birlikte takip ettik. Türkiye, darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir. Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdik, inşallah geleceğe de aynı şekilde taşıyacağız. Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz. "

Kilislilerin, sınırın hemen ötesinde yaşanan acıları, zulümleri, kayıpları çok iyi bildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı senaryoyu ülkemizde de oynamak isteyenlerin sinsi oyunlarını birer birer bozarak bugünlere geldik. İnşallah, bundan sonra da milletimizle beraber sahip olduğumuz güven, huzur, refah ikliminin değerini bilerek hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz" diye ekledi.

"Büyük ve güçlü türkiye'nin inşasını tamamlama konusundaki kararlılığımız katidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz, ülkemizin önünde ne kadar büyük fırsatlar bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız. Konjonktürel sıkıntıları yakında geride bırakacağımızdan, yapısal reformlarla da kalıcı kazanımlar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusundaki kararlılığımız katidir" açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi ülkelerindeki saldırılardan kaçarak hayatlarını bizim şehirlerimizde sürdüren kardeşlerimize de diyoruz ki; Allah biz kullarına, sabredenlerle beraber olduğunu, her zorluğun arkasından muhakkak bir kolaylık geleceğini vaat ediyor. İnnallahe Meassabirin… Mazlumun ahı zalimin zulmüne mutlaka üstün gelecektir. İşte Suriye'nin sınırlarımıza yakın bölgelerinin önemli kısmını güvenli hale getirdik. Komşumuz Suriye'nin, kendi toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esasında yeniden aydınlık bir geleceğe kavuşması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bir kez daha açılışını yaptığımız Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı'nın Kilisimize hayırlı olmasını diliyor, bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla" sözleriyle tamamladı. Haber Merkezi

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Kaynak: Habermetre