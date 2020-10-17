Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz"

17.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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