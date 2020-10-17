Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz"
17.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
Detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı