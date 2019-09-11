Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerine ne siyaset ne adalet ne de hizmet bina edilemez" -"Bizler İBB başına geldiğimizde bir tek kişinin dahi ekmeğiyle oynamadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerine ne siyaset ne adalet ne de hizmet bina edilemez"
-"Bizler İBB başına geldiğimizde bir tek kişinin dahi ekmeğiyle oynamadık. Kimseyi ekmeğinden aşından etmedik. Ne araçlarla ne personelle uğraşmadık"
-"Son aylarda bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri üzüntü ile takip ediyoruz"
-"Sizlerin her biriyle şehirlerimizin sıkıntıları, çözümleri, hizmetleri konusunda birlikte olmamız gerektiğini söylemem gerekiyor"
-"Hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanının partisine bakmadım"
-"Siyasi çekişmelerin geçici, buna karşılık ülke ve şehirlerimize yapılan hizmetlerin kalıcı olduğunu hiç unutmadık"
-"Belediye hizmetleri gibi ülkemiz nüfusunun tamamını yakından ilgilendiren bir konuda bu yönde göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecektir"
-"Hepimizin bulunduğu yerler polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretme yerleridir"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.