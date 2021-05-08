Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesini tebrik etti Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesini tebrik etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesini tebrik etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin görseli üzerinde paylaştığı iletide ise Hazreti Muhammed'in, "Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar" hadis-i şerifi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına çok sert tepki: İsrail terör devletidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına çok sert tepki: İsrail terör devletidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki: İsrail'i şiddetle kınıyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki: İsrail'i şiddetle kınıyoruz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Ebru Yaşar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesini tebrik etti Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 00:19:25. #1.14#

title