Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini...
08.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi, milletimizin bizatihi kendisidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi, milletimizin bizatihi kendisidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener