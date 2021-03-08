Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini...

08.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi, milletimizin bizatihi kendisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi, milletimizin bizatihi kendisidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener

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