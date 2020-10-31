Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de yetkililerden depremle ilgili bilgi aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de yetkililerden depremle ilgili bilgi aldı

31.10.2020 20:41 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de yetkililerden depremle ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de AFAD Koordanisyon Merkezine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada yetkililer tarafından brifing verildi. Toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanlar da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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