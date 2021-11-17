Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef birçok NATO ülkesi buradaki patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)

 Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme çağrısına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ebrar Karakurt'lu yanıt: Dedim olabilir

Kılıçdaroğlu'ndan helalleşme çağrısına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ebrar Karakurt'lu yanıt: Dedim olabilir

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'na yapacağı iade-i ziyareti iptal etti: Yüzde 50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'na yapacağı iade-i ziyareti iptal etti: Yüzde 50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title