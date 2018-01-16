Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Yarın Öbür Gün, Kısa Bir Süre İçinde Afrin ve Münbiç'ten...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah yarın öbür gün, kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel olabilir, ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri mani olabilir."