Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lezzetini beğendiği ve övgüyle bahsettiği Kastamonu pastırması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
20.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lezzetini beğendiği ve övgüyle bahsettiği Kastamonu pastırması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, "Kastamonu pastırması daha iyi" sözünün üzerine Kastamonu Pastırması, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. 2017 yılında Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Kastamonu Pastırmasına yönelik başlatılan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alımı süreci tamamlandı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca Kastamonu Pastırması, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilerek tescillendi. Kastamonu'nun, bu pastırma ile birlikte toplam Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ürünü 15'e yükselmiş oldu.

"Kastamonu pastırmasının tanıtımına 2012 yılında başladık"

2012 yılından bugüne gelinene kadar Kastamonu Pastırmasının öne çıkması için çalışmalar yaptıklarını belirten Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Dursun Ergin, "2012 yılında yerel bir gazetede çalışan aynı zamanda İhlas Haber Ajansı İl Temsilcisi Vedat İkizoğlu isimli arkadaşımız, pastırma ile ilgili röportaj talebi olmuştu. Bunun bütün aşamalarını o günkü arkadaşımıza anlattım. En sonunda da şöyle bir ifade kullanmıştım: 'Türkiye'de pastırma denilince Kayseri akla gelir ama Kayseri pastırmasının adı, Kastamonu pastırmasının da tadı var' demiştim. Bu sözümüz hem yerel basında hem de ulusal basında geniş yankı buldu. Bu haberin ardından pastırma ile ilgili çalışmamızın da fitili ateşlenmiş oldu. Bizim bu açıklamamız üzerine Kayseri Esnaf Odamız, bizim pastırmamız doğal ortamda kurutulmuyor. Onlarda küçümsedikleri sanayi ortamı kursunlar görsünler demişti. Bu diyalogların zamanla yaşanması bizler için daha güzel oldu" dedi.

"Kastamonu pastırmasının hak ettiği değeri bulabilmesi için her ortamı değerlendirdik"

2012 yılında İzmir Travel Turkey Fuarında Kastamonu Pastırmasının vatandaşlara ikram edilerek tanıtılmasını amaçladıklarını söyleyen Ergin, "Saatlerce Kastamonu Pastırması yiyebilmek için sırada beklediler. Pastırmanın üzerindeki çemendeki Taşköprü sarımsağının kokusuyla birlikte saatlerce pastırma ikram ettik. Bizde Esnaf Odaları Birliği olarak Kastamonu Pastırmasının gerçekten hak ettiği yeri bulabilmesi için her ortamı değerlendirmeye başladık. Bütün fuarlarda aynı sistemle pastırmayı mevcut yerinde doğrattırıp bu şekilde ikram ettirdik. Bu şekilde tanıtıma büyük önem verdik. Devamında da 2017 yılında Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz'in öderliğinde toplandığımızda Coğrafi İşaretli ürünlerin neler olduğu tespit edildi. Bunların içerisinde pastırmamızda vardı. Bu mücadeleyi Esnaf Odalarımız yapsın denildi, bizlerde öylelikle Coğrafi İşaret almak için çalışmalarımızı başlattık. Yani 2012 yılında tanıtımına katkı sunmaya başladığımız Kastamonu Pastırmasına Coğrafi İşaret başvurusunu da 2017 yılında yaptık. Yaklaşık 3 yıllık bir süreç. Bu süreçte zorlu bir mücadele oldu. Gerçekten bütün analizlerinin düzgün bir şekilde yapılmadığı taktirde onayını almak mümkün değil. Hem burada hem de Afyon'da yaptırdığımız analizlerde bizler, bu çalışmada başarılı olamadık. Bunun üzerine Ankara Üniversitesi Gıda Bölümünden bu konuda yardım aldık. 1 yıllık çalışmamız sonucunda her hafta bütün pastırmacılardan numuneler alarak rengi ve tadı bozulmadan orada oluşturulan heyete sunduk. Bu analizler sonuçlandıktan sonra bu sefer raf ömrünü uzatmak için içerisinde bulunması gerekenler noktasında Bakanlığın kendi itirazı oldu. Buna da yöresel ürünler noktasında bizlerde itirazlarda bulunarak en son Kastamonu Pastırmasının tescillenmesiyle sonuçlandı" diye konuştu.

"Artık dış pazara da Kastamonu pastırması gönderebiliyoruz"

Kastamonu Pastırmasının gerçek anlamda lezzetiyle, kesimiyle, üretimiyle, kurutulmasıyla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi olduğunu söyleyen Başkan Ergin, "Pastırmaya lezzetini veren yine Coğrafi İşaretle ürünümüz Taşköprü sarımsağının büyük önemi vardır. Şu anda Kastamonu Pastırması elde ettiği pazar payının çok daha üzerinde olması gerekiyor. Şuan itibariyle gerçekten 2012 yılıyla kıyasladığımızda dış pazara Kastamonu'dan pastırma gidiyor. Bu bizi gururlandırıyor ama bu yeter mi derseniz hayır. Biz doğal ortamda aynı şekilde bu pastırmayı daha da geliştirerek daha da kaliteli yaparak bu pazarda daha çok olmamız gerekiyor. Rengini ve tadını bozmadan pastırmayı tüketiciye ulaştırmak içinde ayrı çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

"Kastamonu Pastırmamızın coğrafi işaret alması tanınmasını kolaylaştıracaktır"

Kastamonu Pastırmasının doğal şartlarda hiçbir fabrikasyonda işlem görmeden yapıldığını belirten Pastırma Üreticisi Hakan Korkoroğlu ise, "3 gün tuzda kalan pastırmamız, yaklaşık 30-35 gün boyunca doğal ortamda tutularak kurutuluyor. Kuruduktan sonra çemenlenip dükkanımızda satışa sunuluyor. Bizim, pastırmamızı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği hiçbir ışıl işlem görmeden ve preslenmeden satışa sunulmasıdır" dedi.

Kastamonu Pastırmasına Coğrafi İşaret alınmasının işlerine de yansıyacağını düşündüğünü ifade eden Korkoroğlu, "Bu konuyla ilgili 1,5-2 yıldır esnaf odalarımız ve belediyemiz bu işlerle uğraşıyor. Çabaları için teşekkür ediyoruz. İnşallah Kastamonu'muz içinde hayırlısı olur. Çok mutluluk duydum" diye konuştu.

Kastamonu Pastırmasının Coğrafi İşaret almasının Türkiye'de daha çok tanınmasına yol açacağını vurgulayan Korkoroğlu, "Bu pastırmamızın tanımızı için önemli bir gelişme oldu. Pastırmamızın tanıtımı böyle daha kolay olacaktır. Türkiye'de Kastamonu Pastırmamız daha ön plana çıkmış değil. Bu yüzden Coğrafi İşaret almasını önemsiyoruz" - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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