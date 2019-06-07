Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdenizdeki gelişmeler)Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm petrol noktasında olabilir, başka olabilir bunun hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakkı varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın hakkı var. Bu hakkı da biz ilgisi alakası olmayanlara yedirmeyiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı

Kaynak: İHA