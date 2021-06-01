Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İskender'den sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, yaşanan elim olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

İskender'e en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisini ileten Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Gülben Ergen'den normalleşme kararlarına tepki: Müzisyene yaşamak yok demek mi?
Gülben Ergen'den normalleşme kararlarına tepki: Müzisyene yaşamak yok demek mi?
Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Sedat Peker Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Demet Evgar Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Arda Turan Fatih Terim Ergin Ataman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 13:45:24. #1.13#

title