Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
Bosna Hersek Devlet Bas¸kanlıgˆı Konseyi binasındaki yemek basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesi Slovenya Cumhurbas¸kanı Borut Pahor, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç ve diğer katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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