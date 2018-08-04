Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Haftada 56 Teröristi Etkisiz Hale Getirdik, Getirmeye Devam Edeceğiz"
- AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Erdoğan'ın vatandaşlara karanfil dağıtması Salondaki vatandaşlardan görüntüler Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda...
- AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
Erdoğan'ın vatandaşlara karanfil dağıtması
Salondaki vatandaşlardan görüntüler
Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık. Er ya da geç ama mutlaka katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek sorduk ve sormaya devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz müsterih olsun, şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun, işte bir haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik, getirmeye devam edeceğiz."