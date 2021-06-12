CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANADOLU EFES'İ KABUL ETTİ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANADOLU EFES'İ KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANADOLU EFES'İ KABUL ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Euroleague ve Türkiye Basketbol ligi şampiyonu Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Euroleague ve Türkiye Basketbol ligi şampiyonu Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.

Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Anadolu Efes'in Başkanı Tuncay Özilhan ile teknik heyet ve basketbolcularını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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