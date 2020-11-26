Çubuk'ta öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Çubuk'ta öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı

26.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:08
Çubuk'ta öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

"Sağlık İçin Doğaya Yürüyoruz" isimli yürüyüşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ve öğretmenler katıldı.

Yeşil Çubuk Parkı'ndan başlayan yürüyüş, Çubuk 2 Barajı'na kadar sürdü. Parkur sonunda ikramda bulunuldu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Biz donarken o açıldıkça açıldı! Alemin Kralı Oben, iç çamaşırıyla dışarı çıkıp poz verdi
Biz donarken o açıldıkça açıldı! Alemin Kralı Oben, iç çamaşırıyla dışarı çıkıp poz verdi
Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Merkez'in faiz kararı sonrası 2. el araç piyasasında dört gözle beklenen gelişme yaşandı
Merkez'in faiz artırımı kredi faizlerini de değiştirdi! İşte banka banka güncel oranlar
Merkez'in faiz artırımı kredi faizlerini de değiştirdi! İşte banka banka güncel oranlar

Özellikle pandemiyle birlikte sporun öneminin bir kart daha arttığını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğuna işaret ederek, bu nedenle onlara örnek olacak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sağlıklı yaşam için doğada bolca vakit geçirmek gerektiğine işaret eden Kılıç, "Bilime, modern eğitime dolayısıyla öğretmenlerimize yapılacak yatırımların, en değerli ve en gerekli yatırımlar olduğuna inanıyoruz. Öğretmenlerimizin akademik gelişimine katkı sağlamak, birbirleriyle iletişim ve etkileşimini artırmak, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu dönemde uzaktan eğitim faaliyetleriyle birikimlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu vesile ile bu günde öğretmenlerimizle birlikte sağlık için doğaya yürüyoruz isimli doğa yürüyüşümüzü yaptık. Bu kapsamda bugün öğretmenlerimiz ile birlikte 10 kilometrelik çok keyifli bir doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

İlgili Haberler

Doğa sporcuları kadına yönelik şiddete tepki için İrem Bağları'nda yürüyüş yaptı
Doğa sporcuları kadına yönelik şiddete tepki için İrem Bağları'nda yürüyüş yaptı
Kadına yönelik şiddete karşı doğa yürüyüşü yapıldı
Kadına yönelik şiddete karşı doğa yürüyüşü yapıldı
Çubuk'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Çubuk'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Akçıl Öykü Karayel Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ölü Kasım Futbolcu Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çubuk'ta öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 12:10:13. #1.14#
title