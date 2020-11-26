Çubuk'ta öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

"Sağlık İçin Doğaya Yürüyoruz" isimli yürüyüşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ve öğretmenler katıldı.

Yeşil Çubuk Parkı'ndan başlayan yürüyüş, Çubuk 2 Barajı'na kadar sürdü. Parkur sonunda ikramda bulunuldu.

Özellikle pandemiyle birlikte sporun öneminin bir kart daha arttığını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğuna işaret ederek, bu nedenle onlara örnek olacak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sağlıklı yaşam için doğada bolca vakit geçirmek gerektiğine işaret eden Kılıç, "Bilime, modern eğitime dolayısıyla öğretmenlerimize yapılacak yatırımların, en değerli ve en gerekli yatırımlar olduğuna inanıyoruz. Öğretmenlerimizin akademik gelişimine katkı sağlamak, birbirleriyle iletişim ve etkileşimini artırmak, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu dönemde uzaktan eğitim faaliyetleriyle birikimlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu vesile ile bu günde öğretmenlerimizle birlikte sağlık için doğaya yürüyoruz isimli doğa yürüyüşümüzü yaptık. Bu kapsamda bugün öğretmenlerimiz ile birlikte 10 kilometrelik çok keyifli bir doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner