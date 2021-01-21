CSS Legal sektörde 15. yılını kutluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

CSS Legal sektörde 15. yılını kutluyor

21.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:44
CSS Legal sektörde 15. yılını kutluyor

İngiltere ile Türkiye arasında köprü olabilme hedefiyle 2006 yılında hizmet vermeye başlayan CSS&Co Legal Services, 2021 yılı itibarıyla 15'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İngiltere ile Türkiye arasında köprü olabilme hedefiyle 2006 yılında hizmet vermeye başlayan CSS&Co Legal Services, 2021 yılı itibarıyla 15'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

CSS Legal açıklamasında, "Bugüne kadar bizi tercih eden bütün müşterilerimize teşekkür eder, bu başarının gerçekleşmesindeki asıl katalizör olan bütün personelimizi ümitlerin dünya genelinde tükenmiş gibi hissedildiği dönemde bile heyecan ve inançlarını kaybetmeden 'durmak yok, yola devam' şiarının gereğini yapma noktasında gösterdikleri özveri ve hassasiyetten dolayı kutlarız." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CSS Legal İdari İşler Koordinatörü Selman Kişioğlu, "Sadece vize başvuruları ile sınırlı kalmayıp, özellikle Türk vatandaşlarının İngiltere'de kendi işlerini kurma ve yeni bir yaşama adım atma noktasında da hizmetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kişioğlu, özellikle İngiltere'de dil eğitimi noktasında eğitim danışmanlığı, şirketlere İngiltere'de şube veya alt şirket kurma noktasında iş danışmanlığı ve yeminli tercüme hizmetlerini de bünyesinde barındıran ve yıllar içerisinde müşterilerine güven vererek büyüyen CSS Legal'in, salgın sürecinde de tüm kurallara uygun bir şekilde müşterilerini mağdur etmeden çalışmalarını yürüttüğünü dile getirdi.

Sağlık dolu ve başarı odaklı bir gelecek ümidiyle çalışmalarına devam edeceklerini bildiren Kişioğlu, "Geçen yıllar içerisinde biriken bilgi ve tecrübeyi müşterilerimize hizmet olarak hız kesmeden sunacak ve her zaman daha başarılı olmayı hedefleyeceğiz." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Jennifer Lopez Neslihan Atagül
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ünal Karaman Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CSS Legal sektörde 15. yılını kutluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 09:51:39. #1.14#
title