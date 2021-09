Crystal Dynamics, Perfect Dark Oyununun Yapımına Yardım Edecek

Marvel's Avengers ve Tomb Raider oyunlarının arkasındaki stüdyo Crystal Dynamics Perfect Dark oyununun geliştirme sürecine katkıda bulunacak.

Microsoft'un yeni kurduğu The Initiative stüdyosunun geliştirdiği Perfect Dark reboot oyununun yapımına başka bir stüdyo daha dahil oldu. Rise of the Tomb Raider ve Marvel's Avengers'ı geliştiren ekip, Square Enix ile yapılan anlaşma sonucu Xbox özel oyunu Perfect Dark'ın geliştirilmesi için The Initiative ile birlikte çalışacak.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran The Initiative stüdyosu, Perfect Dark'ın henüz daha geliştirme sürecinin erken safhasında olduğunu da belirtti.

Aslında bu iki stüdyonun beraber çalışacak olması bir tesadüf değil. The Initiative'in kurucu ismi Darrel Gallagher, uzun yıllar boyunca Crystal Dynamics'te görev almış ve Tomb Raider serisinde oyun yönetmenliği yapmıştı.

2018'de Xbox Game Studios çatısı altında kurulan The Initiative stüdyosunun ne üzerinde çalıştığı yakın zamana kadar bilinmiyordu. Stüdyonun üzerinde çalıştığı oyunun Perfect Dark'ın reboot yapımı olduğu nihayet 2020'nin Aralık ayında The Game Awards etkinliği esnasında duyurulmuştu.

Alan Wake Remastered Xbox Fiyatına Zam Geldi

The Initiative stüdyosunda video oyun endüstrisinde uzun yıllar boyunca çalışmış ve üçüncü şahıs aksiyon oyunlarında uzmanlaşmış isimler yer alıyor. Bunlar arasında daha önceden Tomb Raider, God of War ve Uncharted gibi oyunların yapımında çalışmışlar kişiler bulunuyor.

Perfect Dark'ın tam olarak nasıl bir oyun olacağı henüz netleşmese de, stüdyodaki kişilerin geçmişine bakılınca oyunda üçünü şahıs aksiyon oyunu elementleri olması muhtemel ancak oyunun Xbox sayfasında "birinci şahıs shooter" ifadesi geçiyor.

The Initiative ve Crystal Dynamics'in geliştirdiği Perfect Dark için henüz bir çıkış tarihi yok. Oyun Xbox platformlarına özel olacak, PlayStation konsolları için çıkmayacak. Çıkış yaptığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass üzerinden oynanabilecek.

?

The post Crystal Dynamics, Perfect Dark Oyununun Yapımına Yardım Edecek appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri