HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Crivelli kariyer rekorunu kırarak şampiyon oldu

Şampiyonluk ipini göğüsleyen Medipol Başakşehir'in santrforu Enzo Crivelli, turuncu-lacivertli forma altında kariyer rekorunu kırarak en fazla skor ürettiği sezonu yaşadı.

Crivelli kariyer rekorunu kırarak şampiyon oldu
22.07.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:43

Şampiyonluk ipini göğüsleyen Medipol Başakşehir'in santrforu Enzo Crivelli, turuncu-lacivertli forma altında kariyer rekorunu kırarak en fazla skor ürettiği sezonu yaşadı. Fransız oyuncu, ayrıca ilk kupasını da Başakşehir'le kazandı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkmak için önünde sadece Kopenhag rövanşı kalan Başakşehir'de elde edilen bu başarılarda pay sahibi olan oyunculardan biri de Enzo Crivelli. Yaz transfer döneminde Fransız ekibi Caen'den turuncu-lacivertlilere transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, İstanbul temsilcisinin hücum hattındaki en büyük silahlarından biri oldu.

Ligde 29 maça çıkıp 11 gol, 4 asist üreten Enzo Crivelli, UEFA Avrupa Ligi'nde de 8 müsabakada takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Fransız forvet, Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de çıktığı 2 karşılaşmada ise gol yada asist üretemedi.

Turuncu-lacivertli formayla toplamda 14 gole ulaşan Enzo, profesyonel futbolculuk döneminde en fazla skor ürettiği dönemin içinde bulunuyor.

Tüm sezonları geride bıraktı

Crivelli, 2018-2019 sezonunda Caen ile Fransa Ligue 1'de 33 maça çıkmış ve 6 gol, 1 asistle takımına destek olmuştu. Ayrıca aynı takımda 1'er defa da Copue de France ve Coupe de La Ligue mücadelesinde ter döken başarılı futbolcunun gol ya da asisti bulunmuyor.

Başakşehirli oyuncu, 2017-2018 sezonunda ise iki farklı takımda oynadı. Söz konusu dönemde Angers ile 15'i Ligue 1, 2'si de Coupe de La Ligue olmak üzere 17 müsabakada saha olan golcü futbolcu, 1 gol, 1 asist yaptı. Aynı sezonun geri kalan bölümünü de Caen'de kiralık olarak geçiren Crivelli, burada da 11 lig, 3 Coupe de France maçında görev aldı ve rakip ağlara 2 gol atıp, 3 de gol pası verdi.

En çok golü Bastia'da attı

Enzo Crivelli, Başakşehir'e gelmeden önce en fazla golü ise Bastia'da top koştururken atmıştı. Turuncu-lacivertli futbolcunun, Fransız takımında sahaya çıktığı 24 maçta 10 gol, 1 asisti bulunuyor.

25 yaşındaki golcü, Bordeaux ile ise 42 Ligeu 1, 4 Coupe de France, 2 Coupe de La Ligue, 6 Avrupa Ligi ve 2 kez de Avrupa Ligi Elemeleri olmak üzere toplamda 56 maçta boy göstermiş ve 7 gol, 6 asistlik performans ortaya koymuştu.

Crivelli'nin kulüp kariyerlerindeki genel performansı şöyle:

Bordeaux: 56 maç (7 gol, 6 asist)

Caen: 49 maç (8 gol, 3 asist)

Bastia: 24 maç (10 gol, 1 asist)

Angers: 17 maç (1 gol, 1 asist)

İlk kez kupa sevinci yaşadı

Başakşehir ile altın değerinde bir sezon geçiren ve kariyeri açısından önemli işler yapan Enzo Crivelli, ilk şampiyonluk sevincini de İstanbul ekibiyle yaşadı. Fransa'da Bordeaux, Caen, Bastia ve Angers'te top koşturan Crivelli, kendi adına rekorlar kırdığı bir süreçte kupa kazanma başarısı da gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Magazin
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim 3. Sayfa
Canlı yayına bağlanan Pınar Gültekin'in babasının sözleri yürek dağladı: Kızımı teşhis edemedim
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı 3. Sayfa
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Güncel
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Magazin
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Kız öğrenci, lisede 2 kez hamile kalıp düşük yaptı! Olayın üzerine giden öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
Annesini İstanbul'a taşınmayı kabul etmediği için öldürmüş
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Köpeği bıçaklayan saldırgan, serbest kalınca öldürdü
Köpeği bıçaklayan saldırgan, serbest kalınca öldürdü
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında baraj boşaltılmaya başlandı
200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında baraj boşaltılmaya başlandı
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Süt sağarken elektrik akımına kapılan şahıs, hayatını kaybetti
Süt sağarken elektrik akımına kapılan şahıs, hayatını kaybetti
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Radamel Falcao, 5 milyon euroluk ücretinden ve bonuslarından fedakârlık yapmayı istedi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Ömer Çelik Hulusi Akar Fatih Sultan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Deniz Seki Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Crivelli kariyer rekorunu kırarak şampiyon oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 13:54:55. #1.14#
title