Covid-19 salgınında Anneler Günü'nü sarılarak kutlamak için 'sarılma eldiveni' tasarladı
Kanada'da koronavirüs ve alınan izolasyon gibi önlemler Carolyn Ellis'i annesinin Anneler Günü'nü ona sarılarak kutlamaktan alıkoyamadı.
18.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:06
Kanada'da koronavirüs ve alınan izolasyon gibi önlemler Carolyn Ellis'i annesinin Anneler Günü'nü ona sarılarak kutlamaktan alıkoyamadı. Ancak Ellis bunu annesinin sağlığını riske atmamak için alternatif bir çözüm geliştirerek yaptı. View on euronews
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!
Kaynak: Euronews.com