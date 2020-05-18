Covid-19 salgınında Anneler Günü'nü sarılarak kutlamak için 'sarılma eldiveni' tasarladı Kanada'da koronavirüs ve alınan izolasyon gibi önlemler Carolyn Ellis'i annesinin Anneler Günü'nü ona sarılarak kutlamaktan alıkoyamadı.

Kanada'da koronavirüs ve alınan izolasyon gibi önlemler Carolyn Ellis'i annesinin Anneler Günü'nü ona sarılarak kutlamaktan alıkoyamadı. Ancak Ellis bunu annesinin sağlığını riske atmamak için alternatif bir çözüm geliştirerek yaptı. View on euronews