Covid-19 aşısı olmayan Amerikalı David kısmi felç geçirdi

İZMİR (DHA) - İZMİR'de Covid-19 tedavisinin ardından kısmi felç geçiren Amerikalı David Boteyo (50), fizik tedavi ve egzersizler sayesinde eski günlerine geri döndü. İzmir'e tatil için geldiğini belirten Boteyo, "Aşı olmamıştım. Kesinlikle olacağım" dedi.

ABD'nin Miami şehrinden 3 ay önce tatil yapmak için geldiği İzmir'de koronavirüse yakalanan, 22 gün yoğun bakım tedavisi gördükten sonra hastalığı yenen David Boteyo (50), hastaneden taburcu olduktan sonra sağ ayak bileğinde bir zayıflık hissetti. Covid-19 tedavisinin ardından kısmi felç geçiren Boteyo, hem cihazlı fizik tedavi hem de egzersizler sayesinde eski günlerine geri döndü.

"Covid-19 başlangıcında hiçbir şey bilmiyorduk. Sadece bir akciğer hastalığı ya da grip sanıyorduk. Olgular çıkmaya başlayınca aslında sistemlerin tümünü etkilediğini, böbrekten tutun beyin, sinirler ve damarlara kadar tuttuğunu öğreniyoruz. Sinirleri tutunca yarı felç ya da felç gibi bulgulara neden olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle Covid-19'u mutlaka sorgulamamız lazım. Yoğun bakımda tedavi görenlerde kas zayıflıkları gibi semptomlar oluşabilir. Hastamızın tek ayağında ve tek kas grubunda zayıflık olduğu için daha çok sinir hasarına bağlı olduğunu öğrendik. Tetkiklerde bunu görüyoruz. Ayağı tamamen iyileşene kadar mutlaka egzersizlere devam etmesi gerekir."