Çorum'dan kısa kısa Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası kapılarını yeniden kursiyerlerine açtı.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası kapılarını yeniden kursiyerlerine açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kapalı kaldığı süre içinde geniş çaplı tadilat, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılan merkez, normalleşme adımları kapsamında kontrollü eğitim öğretime başladı.

Sosyal mesafe kuralı gereği sabah ve öğlen olmak üzere iki grup halinde 40 öğrenciye eğitim verilecek merkezde öğrenciler 4'erli gruplar halinde sınıflara alınacak.

Ortak kullanım alanlarında yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla ders saatleri de her sınıfın farklı olacak şekilde ayarlanan merkezde maske kullanımı da zorunlu tutulacak.

LGS sınavı öncesi değerlendirme toplantısı

Çorum Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okul müdürleriyle e-konferans yöntemiyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda sınavın yapılacağı salonların yeterliliği, dezenfekte çalışmaları, öğrencilere maske dağıtımı, sosyal mesafe kuralı, taşımalı öğrencilerin okullarına ulaşımı, görevlilerin dikkat etmesi gereken kurallar görüşüldü.

Sarı, okul müdürlerinden sınavın sorunsuz geçmesi için yapılacak çalışmaların hassasiyetle takip edilmesini istedi.

KKTC'den Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan Hacı Aslan Tök ve Mahir Sümeoğlu'na Milli Mücadele Beratı ve Madalyası gönderdi.

Sungurlu Kaymakamvekili Yunus Ataman, Tök ve Sümeroğlu'na berat ve madalyalarını takdim etti.

Kıbrıs Gazisi Tök, kaymakamlıktaki törende, madalyanın kendisi için anlamlı olduğunu belirterek, "Kıbrıs Barış Harekatı bizim için bir onurdu. Bu onuru göğsümüzde taşımak istiyorduk. Madalyamızı şimdi göğsümüze onurla takıyoruz. Bu madalyayı şeref ve onurla taşıyacağım." dedi.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü hizmet binası

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İl Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni hizmet binasının önümüzdeki günlerde yeniden ihale edileceğini açıkladı.

Kavuncu, yaptığı yazılı açıklamada, İl Tapu Müdürlüğü'nün Valilik ek binasındaki 600 metrekare alanda, 41 personelle, Kadastro Müdürlüğünün de aynı binada 270 metrekarelik alanda, 50 personelle zor şartlarda hizmet verdiğini bildirdi.

Yeni hizmet binası ihtiyacının olduğunu belirten Kavuncu, şunları kaydetti:

"Yapımına 2018 yılında başlanan 7 bin 100 metrekare kapalı alana sahip 3 katlı yeni hizmet binası, yüklenici firmanın tasfiye talebi üzerine yüzde 15 fiziki gerçekleşmeyle yarım kaldı. Temmuzda 12 milyon 44 bin lira bedelle yapılacak ihalenin ardından inşaatın bir yılda tamamlanması ve 2021 yılında hizmete açılması hedeflenmektedir. Çorum'a, kurum çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA