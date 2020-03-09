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Çorum'dan kısa kısa

Çorum Valiliği Avrupa Birliği (AB) Proje ve Dış İlişkiler Bürosunca Ortaköy'deki kamu çalışanlarına yönelik hibe programları ve proje hazırlama eğitimi verildi.

09.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:48
Çorum'dan kısa kısa

Çorum Valiliği Avrupa Birliği (AB) Proje ve Dış İlişkiler Bürosunca Ortaköy'deki kamu çalışanlarına yönelik hibe programları ve proje hazırlama eğitimi verildi.

Ortaköy Kaymakamlığı Konferans Salonundaki eğitimde AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu Uzmanları Dilek Bilgin, Dilek Şen Ateş, Halim Fazla ve Lokman Tosun, proje döngüsü ve proje yazma, güncel hibe çağrıları ve desteklenen faaliyetler, Türkiye'nin AB sürecini ile Erasmus+ Ana Eylem Planları konularında bilgi verdi.

Eğitime Ortaköy Kaymakamı Murat Acar da katıldı.

Çiftçilere "bordo bulamacı" hatırlatması

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, meyve ağaçlarının zararlı bakteri ve mantar hastalıklardan korumak için "bordo bulamacı" yapılması gerektiğini belirtti.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerin ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde "bordo bulamacı" kullanmadan mantar hastalıklarla mücadelede başarıya ulaşamayacağını vurguladı.

Bordo bulamacının ağaçlarda birçok hastalığa karşı "sigorta ilaçlaması" olarak uygulandığını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Bordo bulamacı aynı zamanda ekonomik bir uygulamadır. Kullanıma hazır halde ilaç bayilerinde bulunabileceği gibi yüzde 98 bakır sülfat (göz taşı) ve kireç kullanarak hazırlanabilir. Elma ve armut ağaçlarında kara leke, armut ağaçlarında memeli pas, sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma, kiraz ağaçlarında dal yanıklığı, diğer meyve ağaçlarında kök çürüklüğü, bağlarda ölü kol, bağ antraknozu, bağ mildiyösü gibi hastalıklara karşı kullanılır."

Oğuzlar'da 2. etap doğal gaz çalışması başladı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 2. etap doğal gaz çalışması için abone kayıtlarının başladığı bildirildi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, yaptığı açıklamada 1. etap çalışmalarının kasım ayında tamamlandığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle ilçe halkının hizmetine sunulduğunu hatırlattı.

Ardından ikinci etap çalışmalarına hız verdiklerini belirten Yıldırım, "İlçenin kalan kısmının da doğal gaz konforuna kavuşması için abonelik taleplerini almaya başladık. Çarşı, Birtatlı, Çeşme mahallelerimiz ve Gölbaşı Mahallesi'nin kalan kısmı için çalışmaları başlatıyoruz." dedi.

"Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi

Çorum'un Bayat ilçesinde emniyet ve jandarma personeli ile öğrencilere "Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi verildi.

Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı kapsamında Bayat Toplum Sağlığı Merkezi ve Çorum Yeşilay Danışmanlık Merkezince (YEDAM) Hitit Üniversitesi Bayat Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonundaki eğitimde katılımcılara bağımlılıklarından nasıl kurtulabilecekleri anlatıldı.

Eğitimde Ebe Büşra Nur Altuncu tütün, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı, Klinik Psikolog Ecem Altop ise YEDAM'ın bağımlılıkla mücadele yöntemlerini hakkında bilgi verdi.

Altop, YEDAM'ın bağımlılara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağladığını vurguladı.

Bağımlı bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılmasının bağımlılıkla mücadelenin en önemli konularından olduğunu vurgulayan Altop, teknoloji bağımlılığına yönelik çalışmaların da artırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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