Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 94 bin TL ceza
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Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 94 bin TL ceza

10.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:00

Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 94 bin TL ceza Çorum'da korona virüs tedbirleri kurallara uymayan bin 964 kişiye 2 milyon 94 bin 307 TL para cezası kesildi.

Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 94 bin TL ceza

ÇORUM - Çorum'da korona virüs tedbirleri kurallara uymayan bin 964 kişiye 2 milyon 94 bin 307 TL para cezası kesildi.

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan korona virüsün yayılmasını önlemek için ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da tedbirler alınıyor. Vatandaşların tedbirlere uymasını sağlamak üzere denetimlerini sıklaştıran ekipler, kuralları ihlal edenlere ise idari ve adli para cezası uygulanıyor.

Çorum Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklama da, uyulması gereken kuralların belirlendiğine dikkat çekildi.

Açıklama da, 2020 yılı içerisinde bugüne kadar Covid-19 tedbirleri kapsamında ekipler tarafından araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden, Sokağa çıkma yasağını ihlalden 65 yaş üstü 278 kişiye 120 bin 405 TL, 20 yaş altı 400 kişiye 239 bin 779 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 243 kişiye 383 bin 750 TL, maske yasağı kuralına uymayan 681 kişiye 332 bin 706 TL, karantina ihlalleri sebebiyle 154 kişiye 443 bin 416 TL ve kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 208 kişiye 574 bin 251 TL olmak üzere toplam 2 milyon 94 bin 307 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 94 bin TL ceza
Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 94 bin TL ceza
Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 94 bin TL ceza
Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 94 bin TL ceza
Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 94 bin TL ceza
Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 94 bin TL ceza
Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 94 bin TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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