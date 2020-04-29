Çorum'da karantina süresini tamamlayan 314 kişi evlerine gönderildi
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Çorum'da karantina süresini tamamlayan 314 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Çorum'a getirilerek karantinaya alınan 314 kişi, sürenin tamamlanmasının ardından evlerine uğurlandı.

Çorum'da karantina süresini tamamlayan 314 kişi evlerine gönderildi
29.04.2020 01:11 | Son Güncelleme: 29.04.2020 01:13

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Çorum'a getirilerek karantinaya alınan 314 kişi, sürenin tamamlanmasının ardından evlerine uğurlandı.

Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanlığının Çorum'daki İskilipli Atıf Hoca Yurdu'na yerleştirilen, Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ile umre için kutsal topraklara gidenlerden oluşan 314 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık görevlileri tarafından son kez kontrolden geçirilen ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan vatandaşların memleketlerine uğurlanması dolayısıyla yurt bahçesinde tören düzenlendi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, yaptığı konuşmada, karantina süreleri dolan vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulunarak, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sıkıntılı süreçte hiçbir vatandaşını gurbette, ele güne muhtaç etmeden vatanına getirdi, getirmeye de devam ediyor. Yolunuz açık olsun, sağ salim evlerinize dönünce bizleri de unutmayın." diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 314 kişiyi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Artık sizler, bizim fahri hemşehrimiz oldunuz. Çorum halkı olarak sizleri en iyi şekilde misafir etmeye çalıştık. Çok şükür bu süreci sorunsuz atlattık." dedi.

Konuşmaların ardından Çorum Belediyesince ramazan dolayısıyla hazırlatılan ve mahalleleri dolaşarak ilahiler ve dini ezgiler seslendiren "Ramazan Tırı"ndaki sanatçılar tarafından kısa bir konser verildi.

Karantina süreleri dolan vatandaşlar da hem konaklama hem de hizmet şartları dolayısıyla devlet büyükleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra 314 kişiyi 38 kente taşıyacak otobüsler, yurttan ayrıldı.

Çorum'da karantina süresini tamamlayan 314 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: AA

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