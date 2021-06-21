Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor
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Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Çorum çevrelerinde saat 00.30'a kadar sürmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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