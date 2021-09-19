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Çorum Belediyesi'nden sünnet şöleni

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Çorum Belediyesi'nden sünnet şöleni

Çorum Belediyesi'nce her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Sünnet Şöleni'nde bu yıl 323 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Çorum Belediyesi'nce her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Sünnet Şöleni'nde bu yıl 323 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Çocuklara şehir turu attırılması ile başlayan program Hıdırlık'ta yapılan duanın ardından Perşembe Pazarı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Şölene animasyon gösterileri renk kattı.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Sünnet şöelnimiz bu güzel günümüz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah en kötü günümüz böyle olsun. Evlatlarımızın güzel günlerini rabbim herkese göstersin" dedi.

Şölene Ak Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve vatandaşlar katıldı.

Şölen Hasan Yılmaz konserinin ardından sona erdi. - ÇORUM

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