Çorum Belediyesi Ladik'te Elektrik Üretecek

Çorum Belediyesi tarafından Samsun'un Ladik ilçesinde kurulan Rüzgar Enerji Santrali'nin (RES) 4 türbinin kurulumu tamamlandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde kurulumu tamamlanan türbinlerde incelemelerde bulunan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, "Devletimiz enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji konusunda teşvik ediyor ve önemli yatırımlar yapıyor. Çorum Belediyesi olarak bizler de ülke ekonomimize katkı sağlamak için bu yönde projeler üretiyor ve faaliyete geçiriyoruz" dedi.

Belediye Başkan yardımcısı Alper Zahir, "Çorum Belediyesi'nin toplam enerji tüketimini karşılamak için 4 yıl önce başladığımız Rüzgar Enerji Santralimiz için şehrimizde ve çevre illerimizde rüzgar ölçümleri yaptık. Ladik bölgesindeki rüzgarın 7,5 m/sn rüzgar hızı olduğunu tespit ettik. Santralimizi Ladik'e kurmamızın nedeni de budur. İtalya'da ve Hindistan'da üretimi tamamlanarak ülkemize gelen 4 türbinin kurulumunu gerçekleştirdik. Ekipler özel donanımlı vinçler ile çalışmalarını titizlikle yürüttüler. Elektrik hattı çalışmamızın son kontrolleri yapılıyor. EPDK tarafından geçici kabulü yapıldıktan sonra üretim başlayacak" şeklinde konuştu.

'6 Milyon 600 Bin Avro'luk proje'

Rüzgar Enerji Santralini 6 milyon 600 bin Avro'ya ihale ettiklerini kaydeden Alper Zahir, "4 megavatlık rüzgar santralinden yıllık 5,5 milyon liralık üretim yapmayı planlıyoruz. Proje 5-6 yıl içerisinde kurulum maliyetini amorti edecek. 25 yıl çalışacağını düşündüğümüzde Çorum Belediyesi bu proje sayesinde 20 yılda 100 milyon liralık gelir sağlamış olacak" ifadelerini kullandı.

"Yılda 16 milyon kilowaat elektrik üretimi yapacak"

Rüzgar Enerjisi Santrali'nden yılda 16 milyon kilowaat elektrik üretimi yapmayı planladıklarını ifade eden Zahir, "4 türbinin yıllık elektrik üretim kapasitesi 16 milyon kilowaattır. Şehrimize ve Belediyemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ÇORUM