Corona Virüs Salgınında Çalışan Doktorların Hikayesi Corona salgınının merkez üssü sayılabilecek acil servislerde görev yapmak nasıl bir deneyim? İnsan böyle bir işi yapmayı niçin ister? Sağlık çalışanları evlerine döndüklerinde acil servislerde tanık olduklarıyla nasıl mücadele ediyor?

Corona salgınının merkez üssü sayılabilecek acil servislerde görev yapmak nasıl bir deneyim? İnsan böyle bir işi yapmayı niçin ister? Sağlık çalışanları evlerine döndüklerinde acil servislerde tanık olduklarıyla nasıl mücadele ediyor? Aileleri bu durumla nasıl başa çıkıyor? İşte doktorların hikayesi Kaynak: DailyMotion.com